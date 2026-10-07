وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي بمحافظات أسيوط والمنيا وأسوان ودمياط

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظات أسيوط والمنيا ودمياط، فضلًا عن مشروعات الصرف الصحي الأخرى بمحافظة أسوان، والتي يجري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، ودفع المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة لسرعة دخولها الخدمة والاستفادة منها وخدمة المواطنين.

ففي محافظة أسيوط، تابعت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي، وذلك وفقا لتقرير عن جولة أجراها اللواء مهندس أمين شوقي عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الجولة محطة معالجة عواجة بطاقة 40/80 ألف م³/يوم، لخدمة 15 قرية بمركز ديروط، ومحطة معالجة بني غالب بطاقة 36/54 ألف م³/يوم بمركز أسيوط، لخدمة 17 قرية بمركزي أسيوط والفتح، ومحطة رفع عواجة بمركز ديروط، ومحطة معالجة الكلابات بمركز الفتح بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، ومحطة معالجة دشلوط بطاقة 30/20 ألف م³/يوم، لخدمة 13 قرية بمركز ديروط.

كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، والتي شملت محطة معالجة دلجا بطاقة 15 ألف م³/يوم، ومحطة رفع دلجا الرئيسية، ومحطة معالجة الشيخ شبيكة بطاقة 70/40 ألف م³/يوم، ومحطة معالجة تانوف بطاقة 20/40 ألف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي دير أبو حنس بمركز ملوي بطاقة 15/20 ألف م³/يوم، لخدمة قرى دير أبو حنس والشيخ عبادة والبرشا ودير البرشا.

واطلعت المهندسة راندة المنشاوي على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات بمحافظة دمياط، والتي شملت مشروع محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5/10 آلاف م³/يوم، ومشروع محطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5/10 آلاف م³/يوم، ومحطة رفع صرف صحي عمارات صندوق التنمية الحضارية برأس البر، ومشروع محطة معالجة كفر سليمان البحري بطاقة 10/5 آلاف م³/يوم.

وفي محافظة أسوان، اطلعت الوزيرة أيضًا على الإجراءات الخاصة بمعاينة المواقع المقترحة لإقامة توسعات بمحطات معالجة كيما 1 و2 و3، لاستيعاب التصرفات الزائدة، وذلك ضمن الإجراءات التصحيحية لمصرف السيل، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي والتعامل مع التصرفات الإضافية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام المتابعة، أهمية الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وسرعة تذليل أي معوقات تواجه الأعمال، مع تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، خاصة المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، لسرعة نهوها ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات المستهدفة، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودعم خطط التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه شارك في أعمال المتابعة والجولات التفقدية عدد من قيادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومن بينهم المهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق بالهيئة، والمهندس ناجح فتحي، نائب رئيس الإدارة المركزية لشمال الصعيد لمحافظة (المنيا - وأسيوط) بالهيئة، والمهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة المنيا، والمهندس صابر عبد الرؤوف، رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة أسيوط، والمهندسة سوزان متولي، رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة أسوان، والمهندس محمد عبد الله عبد المنعم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، ومديرو التنفيذ ومهندسو الأجهزة، وقيادات الشركات المنفذة والاستشاريون والجهات المعنية، كل في نطاق المشروعات التابعة له.