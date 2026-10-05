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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.. 212 ألف وحدة سكنية منفذة خلال 2024/2025

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

 أصدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم   الأثنين    الموافـق  5    /   10 / 2026 بياناً صحفيـــــاً بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، والذي أقرته الجمعيــة العامـــة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً، ويهدف إلى امكانية الحصول علي سكن مناسب وهو يعد أحد حقوق الانسان الأساسية، كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة. 

إجمالي الوحدات السكنية المنفذة

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفـــذة 212 ألف وحــــدة عام 2024/2025 باستثمارات قدرهــا 245,3 مليار جنيه مقابـل 158,9 ألف وحدة عام 2023/2024 باستثمارات قدرهـا 152 مليار جنيه.

الإسكان الاقتصادي

جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 86,5 ألف وحدة بنسبة قدرها 40,8٪ يليـه الإسكــان المتوسط بعدد 57 ألف وحدة بنسبة 26,9٪ ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 49,3 ألف وحدة بنسبة قدرها 23,2٪, ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 14,1 ألف وحدة بنسبة قدرها 6,7٪, ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 5,1 ألف وحدة بنسبة قدرها 2,4٪ من الإجمالي العام عام2024/2025.

 الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام)

تم تنفيذ عدد 104,8 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2024/2025 بنسبة 49,4 ٪ من الإجمالي العام مقابل 82,7 ألف وحدة عام 2023/2024.

جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 68,5 ألف وحدة بنسبة 65,4٪، يليه الإسكــان المتوســط بعدد 13,8 ألــف وحــــــــدة بنسبــة13,2٪ يليــه الإسكـــان الفاخـــر بعــدد 13,5 ألف وحدة بنسبة 12,8٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 9031 وحدة بنسبة 8,6 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام).

جـاءت محافظــة القاهرة في المرتبــة الاولــى بعـدد 47,6 ألـف وحــدة بنسبـة 45,4٪ يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 20,7 ألف وحدة بنسبة 19,8٪ ومحافظة جنوب وشمال سيناء فى المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0,02٪ من إجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص

تم تنفيذ عدد 107,2 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2024/2025 بنسبة 50,6٪ من الإجمالي العـــام مقابـــل 76,2 ألف وحدة عام 2023/2024.

جاء الإسكان المتوسط في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 43,2 ألف وحدة بنسبة 40,3٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 35,8 ألف وحدة بنسبة 33,4٪ ثم الإسكان الاقتصادي بعدد 18 ألف وحدة بنسبة 16,8٪

ثم الإسكان فوق المـتوسط بعدد 5,1 ألف وحدة بنسبة 4,7٪ وأخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعـدد 5128 وحدة بنسبة 4,8% من إجمالي القطاع الخاص.

جــاءت محافظــة القاهرة في المرتبــة الاولــى بعــدد 31,7 ألف وحدة بنسبة 29,6٪ يليها محافظة الجيزة بعدد 24,6 ألف وحدة بنسبة 22,9٪ ومحافظة الغربية فى المرتبة الأخيرة بعدد 7 وحدات بنسبة قدرها 0,007٪ من إجمالي القطاع الخاص.

مشروع الاسكان الاجتماعي (المليون وحدة)

بلغ اجمالي عـدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الإجتماعــى (المليون وحدة )694,7 ألف وحدة منفذ منهم 67,9 ألف وحدة عام 2024/2025 نفذ منها مديريات الإسكان 1,4 ألف وحدة بنسبة 2٪ باستثمارات قدرها 693,1 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 66,5 ألف وحدة بنسبة 98٪ باستثمارات قدرها   36876,4 مليون جنيه.

مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط)

بلغ عـــــــدد الوحـــــــدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 70,5 ألف وحــدة منفــــذ منـــهم 7ألف وحـدة عام 2024/2025 , كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 3,4 ألف وحـدة بنسبة 48,3٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة العلمين الجديدة حيث بلغ 192 وحدة بنسبة 2,8٪ من الإجمالي.

مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط)

بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 12312 وحدة منفذ منهم1512 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 1208 وحدة باستثمارات قدرها 239,1 مليون جنية عام 2024/2025.

مشروع محور الإسكان المتوسط 

بلغ اجمالي عدد الوحدات بمشروع محور الإسكان المتوسط 3000 وحدة منفذه وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 20,1 ألف وحدة باستثمارات قدرها 5598,5 مليون جنيه عام 2024/2025.

مشروع محور الإسكان فوق المتوسط 

بلغ اجمالي عدد الوحدات بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7,4 ألف وحدة منفذه باستثمارات قدرها 554,6 مليون جنيه عام 2024/2025.

مشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط)  

بلــغ اجمــالي عــدد الوحــدات الجــاري تنفيذهــا بمشــــروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) 651 وحــدة وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 7301 وحدة باستثمــارات قدرها 3693 مليون جنيه عام 2024/2025.

مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر)

بلغ عــــــدد الوحــــــــــدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 33,2 ألف وحــــدة بالمـدن الجديدة منفــــذ منهم 1824وحدة منفذة و 10 الف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 1414,4 مليار جنيه عام 2024/2025.

المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر)

بلــغ اجمالي عــدد الوحدات المنفذة 7302 وحــــــدة بالعاصمـــــة الإداريــــــة الجديـــدة باستثمــــارات قدرهــــا  1601 مليون جنيه, وبلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بالمنصورة الجديدة 211 وحدة باستثمارات قدرها 872 مليون جنيه، وبلغ اجمالي عدد الوحدات بالعلمين الجديدة 1977 وحده منفذه وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 9623 وحدة باستثمارات قدرها 26045 مليون جنيه وبلغ اجمالي الوحدات بغرب كارفور 2358 وحدة منفذه والوحدات الجاري تنفيذها 1020 وحدة باستثمارات قدرها 910 مليون جنيه عام 2024/2025.

الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية   

بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية 618 وحدة باستثمـــــــارات قدرها

 7 مليـــــــــــــــار جنيه عام 2024/2025.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم العالمي للإسكان الوحدات السكنية الإسكان الاقتصادي صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق التنمية الحضرية

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