«الإسكان» تقرر حذف عقار بشارع كليوباترا في مصر الجديدة من سجلات التراث المعماري

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 1175 لسنة 2026، بشأن حذف العقار رقم 19 بشارع كليوباترا في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة من مجلد سجلات التراث المعماري بالمحافظة، تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا.

ونص القرار على

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٦٤ لسنة ٢٠٠٩ بمجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته ؛ وعلى مكاتبات السيد اللواء السكرتير العام بمحافظة القاهرة والتى آخرها الكتاب رقم (19330) بتاريخ 7/7/2026 ومرفقاته ؛ وعلى صورة الحكم القضائى الصادر بجلسة 24/2/2025 فى الطعن رقم ٤۳۷۱۱ لسنة ٦٩ ق. عليا المذيلة بالصيغة التنفيذية من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى (موضوع) بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ابإلغاء القرار المطعون فيه رقم ۲۹٦٤ لسنة ۲۰۰۹ فيما تضمنه من قيد العقار رقم (۱۹) الكائن بشارع كليوباترا بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة بسجلات التراث المعمارى ......... ؛ وعلى كتاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيدة المهندسة الوزير رقم 31 لسنة 2026 والمنتهى بالرأى القانونى «لا مانع قانونًا من اعداد مشروع قرار بحذف العقار موضوع الحكم سالف الإشارة بعد ورود شهادة عدم الممانعة من تنفيذ الحكم الصادرة من هيئة قضايا الدولة» ؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم (21) بتاريخ 10/5/2026 بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن المنوه عنه، ومتضمنًاضوابط التنفيذ المقررة فى هذا الخصوص...؛ وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس مجموعة العمل.

قــــــــرر : (المادة الأولى) حذف العقار رقم (۱۹) الكائن بشارع كليوباترا بمصر الجديدة من مجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 24/2/2025 من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى (موضوع) - فى الطعن رقم ٤۳۷۱۱ لسنة ٦٩ ق. عليا ، وذلك بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 21 لسنة 2026 (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 10/8/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة راندة المنشاوى