وزيرة الإسكان تشارك في مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران» بسلطنة عُمان

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران 2026»، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، بالتزامن مع الفعاليات العالمية للاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وشهدت مراسم الافتتاح حضورًا دوليًا رفيع المستوى، بمشاركة الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وأناكلوديا روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وعدد من وزراء الإسكان بعدد من الدول والمسئولين والخبراء، وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمطورين العقاريين من مصر وسلطنة عُمان.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاحتفال باليوم العالمي للموئل يمثل مناسبة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السياسات والحلول التي تضمن توفير السكن الملائم للجميع، مشيرة إلى أن مصر تولي ملف الإسكان والتنمية العمرانية اهتمامًا كبيرًا، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتعزيز قدرة المدن على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية تعكس أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والاستثمار والبنية الأساسية والخدمات، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدة أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الإسكان والعمران، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم المواطن العربي ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وعقب مراسم الافتتاح، شاركت المهندسة راندة المنشاوي في الجولة التفقدية بأجنحة المعرض، للدول المشاركة، حيث اطلعت على المخططات الاستراتيجية التي تنفذها سلطنة عُمان، وتابعت الوزيرة العروض المرئية والأفلام التعريفية التي تستعرض الرؤية المستقبلية لتطوير شبكات النقل، والمرافق، والتوسع العمراني واستيعاب النمو السكاني بالسلطنة، بجانب المشروعات والحلول العمرانية والعقارية المعروضة، وأبرز التجارب والممارسات في مجالات التنمية العمرانية والإسكان والتطوير العقاري.

كما تفقدت أيضاً أجنحة الشركات المصرية، المشاركين في المعرض والذين يساهمون في تنفيذ مشروعات كبرى داخل سلطنة عُمان، بمدينة السلطان هيثم، حيث أشادت بحجم الشراكة الاستثمارية وقدرة الشركات المصرية على تصدير العقار والخبرات العمرانية إلى الأسواق العربية.