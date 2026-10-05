قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
مدرسة غير متوقعة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري
محطات مونوريل غرب النيل.. 8 محطات تبدأ التشغيل التجريبي خلال أيام
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد
قمة أوربية نارية بين فرنسا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
إدراج الدكتورة هبة سعودي بجامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في مجال المواد النووية والآثار الإشعاعية
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 2025: أفريقيا قادرة على تعزيز إنتاجيتها بفضل الذكاء الاصطناعي
عمرها 107 أعوام.. أهالي شبين القناطر يشيعون جثمان أكبر معمرة
السفير الصومالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تشارك في مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران» بسلطنة عُمان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران 2026»، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، بالتزامن مع الفعاليات العالمية للاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وشهدت مراسم الافتتاح حضورًا دوليًا رفيع المستوى، بمشاركة الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وأناكلوديا روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وعدد من وزراء الإسكان بعدد من الدول والمسئولين والخبراء، وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص والمطورين العقاريين من مصر وسلطنة عُمان.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاحتفال باليوم العالمي للموئل يمثل مناسبة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل السياسات والحلول التي تضمن توفير السكن الملائم للجميع، مشيرة إلى أن مصر تولي ملف الإسكان والتنمية العمرانية اهتمامًا كبيرًا، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتعزيز قدرة المدن على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية تعكس أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والاستثمار والبنية الأساسية والخدمات، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدة أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الإسكان والعمران، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم المواطن العربي ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وعقب مراسم الافتتاح، شاركت المهندسة راندة المنشاوي في الجولة التفقدية بأجنحة المعرض، للدول المشاركة، حيث اطلعت على المخططات الاستراتيجية التي تنفذها سلطنة عُمان، وتابعت الوزيرة العروض المرئية والأفلام التعريفية التي تستعرض الرؤية المستقبلية لتطوير شبكات النقل، والمرافق، والتوسع العمراني واستيعاب النمو السكاني بالسلطنة، بجانب المشروعات والحلول العمرانية والعقارية المعروضة، وأبرز التجارب والممارسات في مجالات التنمية العمرانية والإسكان والتطوير العقاري.

كما تفقدت أيضاً أجنحة الشركات المصرية، المشاركين في المعرض والذين يساهمون في تنفيذ مشروعات كبرى داخل سلطنة عُمان، بمدينة السلطان هيثم، حيث أشادت بحجم الشراكة الاستثمارية وقدرة الشركات المصرية على تصدير العقار والخبرات العمرانية إلى الأسواق العربية.

الإسكان المجتمعات العمرانية أكتوبر العمران 2026 السكن الملائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترشيحاتنا

هيئة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط

السجن المشدد 10 سنوات لتاجر حشيش بأسيوط

بيومي فؤاد

3 نوفمبر| تأجيل استئناف بيومي فؤاد على حكم دفع أجر مسكن لطليقته للنطق بالحكم

جامعة الدول العربية

الأربعاء.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الـ22 لرؤساء أجهزة المرور

بالصور

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد