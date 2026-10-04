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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروع مأخذ وخطوط نقل مياه النيل للعاصمة الجديدة

المهندس أحمد عمران
المهندس أحمد عمران
أ ش أ

أكد نائب وزيرة الإسكان للمرافق المهندس أحمد عمران أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتكثيف معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ أعمال مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة؛ بما يضمن الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في المواعيد المقررة، لدعم منظومة المرافق وتوفير إمدادات مياه مستدامة للعاصمة الجديدة.

جاء ذلك خلال تفقد نائب وزيرة الإسكان لمشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة يرافقه المهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، وبحضور المهندسة مروة حسين رئيس جهاز مدينة العاصمة الجديدة، ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

وفي مستهل الجولة، تم تقديم شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة، إلى جانب استعراض سير العمل ومعدلات التنفيذ، والوقوف على مستوى جودة الأعمال بمختلف مكونات المشروع.

وعقب العرض، تابع نائب وزيرة الإسكان أعمال المشروع، وتفقد مختلف مكوناته بدءًا من المأخذ مرورًا بخطوط نقل المياه العكرة والروافع، حيث تمت متابعة نسب الإنجاز بمواقع التنفيذ المختلفة، والاطلاع على الموقف التنفيذي للأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، والتأكد من سير الأعمال وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تركيب خطوط نقل المياه، وأعمال النزح الجوفي، وتنفيذ العدايات باستخدام تقنية الدفع النفقي أسفل الطرق والترع والمصارف، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويُعد مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية، ومن أكبر مشروعات نقل المياه في مصر، حيث يتضمن تنفيذ نحو 150 كيلومترًا من خطوط نقل المياه العكرة بأقطار تصل إلى 2200 مم، إلى جانب تنفيذ المأخذ والروافع ومحطة التنقية، بما يسهم في تلبية احتياجات العاصمة الجديدة من المياه، ومواكبة خطط التنمية والتوسع العمراني.

نائب وزيرة الإسكان المهندس أحمد عمران الجداول الزمنية

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