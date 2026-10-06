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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تستعرض خطة استيعاب 4 ملايين نسمة داخل إقليم غرب القاهرة حتى 2040

وزارة الإسكان تستعرض استراتيجية التنمية المكانية
وزارة الإسكان تستعرض استراتيجية التنمية المكانية
آية الجارحي

استعرضت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مخرجات المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية التنمية المكانية لإقليم غرب القاهرة (West Cairo Region 2040)، بالإضافة إلى خطة التنقل المتكاملة لمدينة الشيخ زايد.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو ترسيخ نهج التخطيط العمراني المتكامل للمدن الجديدة.

مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة

جاء ذلك خلال لقاء مسؤولي الوزارة ببعثة ميدانية موسعة لفريق البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ مشروع الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي بالمدن الجديدة، ويتم دراسة المشروع بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية السويسرية (SECO)، والبنك الدولي بالتنسيق المباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا تطبيقيًا لتوجه الدولة نحو التخطيط الإقليمي متعدد الأقطاب، مشددًا على أهمية وضع أطر تنفيذية واضحة للتمويل والحوكمة لضمان انتقال الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هند فروح، رئيس قطاع الشئون الفنية والتنمية المستدامة، أن الجمع بين الاستراتيجية الإقليمية وخطط التنقل المستدام يعكس نهجًا متكاملًا يربط بين التخطيط طويل المدى والتدخلات التنفيذية.

كما أشار الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون التخطيط والمشروعات والمدير التنفيذي للوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى أنه جارٍ مناقشة ملف التنمية العمرانية المستدامة القائم على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، كأحد أهم مكونات التحول الرقمي بالمدن الجديدة بالتوازي مع جهود التخطيط المكاني.

وأبرزت الدراسات مجموعة من العوائد التنموية والاقتصادية المهمة، حيث يستهدف السيناريو التنموي على مستوى إقليم غرب القاهرة استيعاب نحو 4 ملايين نسمة حتى عام 2040، بالإضافة إلى توفير ما بين 170 إلى 200 ألف فرصة عمل.

كما يركز هذا السيناريو على تنويع القاعدة الاقتصادية لتشمل الصناعة المتقدمة والخدمات اللوجستية والسياحة، وهو ما يرسخ مكانة الإقليم كمركز اقتصادي قومي يساهم في تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى.

أما على مستوى مدينة الشيخ زايد، فتستهدف خطة التنقل المتكاملة رفع نسبة استخدام وسائل النقل العام إلى 35% بحلول عام 2040، مع خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 244 ألف طن سنويًا، ومن المتوقع أن تسهم الخطة في مضاعفة معدلات ركوب النقل العام بنحو أربع مرات، وخفض الازدحام المروري إلى النصف، مما سيؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتقليل زمن الرحلات، محققة بذلك جدوى اقتصادية إيجابية للبرنامج الاستثماري.

وفي ختام أعمالها، استعرضت البعثة الشاملة ما تم إنجازه في مختلف محاور التعاون، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق واضحة لاستكمال الأعمال المتبقية بالمشروعين. وتأتي هذه الخطوات التنسيقية تمهيدًا للانطلاق نحو مرحلة التدخلات التنفيذية وتفعيل البرنامج الاستثماري، مما يؤكد حرص وزارة الإسكان بالتعاون مع البنك الدولي على ترجمة هذه الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس يدعم التوجه الوطني نحو بناء مدن ذكية ومستدامة.

الإسكان وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غرب القاهرة استراتيجية التنمية المكانية الشيخ زايد

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