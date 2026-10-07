انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب الآن انهيار جديد قبل اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي.

انخفض سعر أونصة الذهب عالميا بأكثر من 2% وكسر مستوى الـ 4100 دولارا ليسجل أقل سعر له في شهرين.

وتسببت ارتفاع عوائد السندات الحكومية الامريكية لأخر 10 سنوات لاعلى مستوى من 2002 في انهيار سعر الذهب .

وسجّل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، نحو 6100 جنيهًا للجرام اليوم، مقارنة مع 6150 جنيهًا مستهل تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 7-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4087 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5229 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6100 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6971 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 48.800 جنيه