خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميا، مع زيادة حركة البيع والشراء في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأوقية العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضا مقارنة بمستويات أمس، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 من 7023 جنيها إلى 7000 جنيه.

كما انخفض عيار 21 من 6145.12 جنيه إلى 6125 جنيها،

فيما سجل عيار 18 نحو 5250 جنيها مقابل 5267.25 جنيه أمس.

وعالمياً، تعرض الذهب لضغوط خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الدولار وترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع أسعار المعدن الأصفر إلى التراجع.

وتتحرك أسعار الذهب في السوق المصرية بالتزامن مع حركة الأوقية عالميا، إلى جانب تغيرات سعر الصرف ومستويات العرض والطلب وحركة البيع والشراء محليا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7000 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6125 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5250 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4083 جنيها للجرام.

وسجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 217724 جنيها، بما يعادل نحو 4127 دولارا.

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 190509 جنيهات، بما يعادل نحو 3611 دولارا.

وسجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49000 جنيه.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقا لحركة الأوقية العالمية والتغيرات في السوق المحلية، كما تختلف أسعار المشغولات الذهبية وفقا للمصنعية والدمغة والضريبة.