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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط جديد في أسعار الذهب بالسعودية.. الجنيه يفقد أكثر من 25 ريالا

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، متأثرة بالانخفاض الذي شهده المعدن النفيس في الأسواق العالمية، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثا عن إشارات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية عالميًا، وسط ارتفاع الدولار، وأظهرت أحدث التعاملات تراجع الذهب الفوري إلى نحو 4130 دولارا للأوقية، مع انخفاض العقود الآجلة الأمريكية أيضا. 

وفي السوق السعودية، انعكس هذا التراجع على أسعار مختلف أعيرة الذهب، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 498.02 ريال اليوم الأربعاء، مقابل 501.69 ريال أمس الثلاثاء، فاقدا نحو 3.67 ريال.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 435.77 ريال اليوم الأربعاء، مقابل 438.98 ريال أمس، بانخفاض قدره 3.21 ريال للجرام.

أسعار الذهب الان في مصر

ويعد عيار 21 من أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق السعودية، ولذلك يحظى بتأثير مباشر على قيمة المشغولات والجنيهات الذهبية.

الجنيه الذهب السعودي اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب السعودي اليوم الأربعاء، مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21.

وسجل الجنيه الذهب السعودي بوزن 8 جرامات من عيار 21، اليوم نحو 3486.16 ريال، مقابل 3511.84 ريال أمس الثلاثاء، ليتراجع بنحو 25.68 ريال. 

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 373.52 ريال اليوم الأربعاء، مقابل 376.27 ريال أمس، بانخفاض قدره 2.75 ريال.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 290.51 ريال اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 292.65 ريال أمس، متراجعا بقيمة 2.14 ريال.

 أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

عيار 24: 498.02 ريال للجرام، بتراجع 3.67 ريال.

عيار 21: 435.77 ريال للجرام، بتراجع 3.21 ريال.

عيار 18: 373.52 ريال للجرام، بتراجع 2.75 ريال.

عيار 14: 290.51 ريال للجرام، بتراجع 2.14 ريال.

الجنيه الذهب السعودي: 3486.16 ريال، بتراجع 25.68 ريال.

الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية اليوم سعر الجنيه الذهب السعودي اليوم أسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم هبوط أسعار الذهب

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