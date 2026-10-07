قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة بعدد من الجامعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

• الدكتور تامر عبدالله فتحي شرف، عميدًا لكلية العلوم، جامعة عين شمس.

• الدكتورة بهية جلال عبدالجواد الأخريطي، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة الإسكندرية.

• الدكتورة سهى أحمد أمين نصر، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور أيمن يوسف محمد أحمد كساب، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الوادي الجديد.

• الدكتور راضي علي محمد علي، عميدًا لكلية الثروة السمكية والمصايد، جامعة كفر الشيخ.

• الدكتور عادل جمعة محمد جبر، عميدًا لمعهد جنوب مصر للأورام، جامعة أسيوط.