وزير التعليم العالي يثمّن عطاء أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في اليوم العالمي للمعلم

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، ثمّن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، عطاء أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدًا دورهم المحوري في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته العلمية والفكرية، وتأهيله للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأوضح الوزير أن رسالة أعضاء هيئة التدريس تتجاوز نقل المعرفة إلى الإسهام في بناء شخصية الطالب وتشكيل وعيه، وتنمية قدرته على التفكير النقدي والإبداع والابتكار، وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء والعمل الجماعي، إلى جانب ربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وإعداد خريجين قادرين على إنتاج المعرفة ومواكبة المتغيرات المتسارعة.

كما ثمّن الدكتور عبد العزيز قنصوة دور الهيئات المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين، باعتبارهم جيل المستقبل في الجامعات والمعاهد، وشركاء أساسيين في العملية التعليمية والبحثية، وما يقدمونه من دعم للطلاب ومشاركة في الأنشطة الأكاديمية والمعملية، مؤكدًا أهمية دعمهم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم العلمية والأكاديمية.

وأعرب الوزير عن خالص تقديره لما يقدمه أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة من عطاء متواصل، مؤكدًا أن دورهم في بناء شخصية الطالب وإعداد أجيال مؤهلة علميًا وفكريًا يمثل استثمارًا أساسيًا في مستقبل التعليم والبحث العلمي والتنمية.