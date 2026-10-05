وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بالذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

يتقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بخالص التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري، وأكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة والقدرة على تحقيق الإنجازات العظيمة بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن ذكرى حرب أكتوبر تمثل مناسبة وطنية خالدة نستمد منها الدروس والعبر في العمل الجاد والإصرار على البناء والتنمية، موجهًا التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة البواسل الذين حققوا هذا النصر العظيم.