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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أعمال مكتب التنسيق للعام الجامعي 2026/2027

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

- تنسيق 1,130,167 طالبًا من مختلف الشهادات

- تنسيق 815,000 طالب من الثانوية العامة على 3 مراحل للتنسيق

- تنسيق 285,000 طالب من الدبلومات الفنية

- تنسيق 20,000 طالب من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

- تنسيق 8,000 طالب من الثانوية الأزهرية

- تنسيق 2,167 طالبًا من طلاب STEM ومدارس النيل

- تقليل اغتراب 118,741 طالبًا من إجمالي 221,292 طالبًا من المتقدمين لتقليل الاغتراب من طلاب الثانوية العامة، بنسبة 53.7%

- تقليل اغتراب 54,986 طالبًا من إجمالي 87,651 طالبًا من المتقدمين لتقليل الاغتراب من طلاب الدبلومات الفنية، بنسبة 62.7%

- تقليل اغتراب 1,348 طالبًا من إجمالي 2,696 طالبًا من المتقدمين لتقليل الاغتراب من طلاب الشهادات المعادلة، بنسبة 50%

- تقليل اغتراب 398 طالبًا من إجمالي 658 طالبًا من المتقدمين لتقليل الاغتراب من طلاب STEM ومدارس النيل، بنسبة 60.5%

- التنسيق على 850 كلية ومعهدًا في 28 جامعة حكومية و250 معهدًا حكوميًا وخاصًا

استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، تقريرًا قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، حول أعمال مكتب التنسيق للعام الجامعي 2026/2027، تضمن أبرز الإحصائيات الخاصة بأعمال التنسيق لمختلف الشهادات، وحجم الجهود المبذولة على مدار أكثر من شهرين من العمل المتواصل، منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة وحتى انتهاء أعمال التنسيق، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتحقيق رغباتهم في الالتحاق بالمقاعد الدراسية المستحقة.

وأوضح التقرير أن أعمال التنسيق شملت تنسيق 1,130,167 طالبًا من مختلف الشهادات، موزعين على النحو التالي: 815,000 طالب من الثانوية العامة على 3 مراحل للتنسيق، و285,000 طالب من الدبلومات الفنية، و20,000 طالب من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، و8,000 طالب من الثانوية الأزهرية، و2,167 طالبًا من طلاب STEM ومدارس النيل.

كما شملت أعمال مكتب التنسيق مراجعة وتدقيق ملفات الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وحساب المجموع الاعتباري المعادل لنحو 15,000 طالب من خريجي هذه الشهادات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق.

وأشار التقرير إلى أنه تم فتح باب تقليل الاغتراب 3 مرات لطلاب الثانوية العامة، ومرتين لطلاب STEM ومدارس النيل، ومرتين لطلاب الدبلومات الفنية.

وفيما يتعلق بأعمال تقليل الاغتراب، أوضح التقرير أنه تم تقليل اغتراب 118,741 طالبًا من إجمالي 221,292 طالبًا تقدموا لتقليل الاغتراب من طلاب الثانوية العامة، بنسبة 53.7%، كما تم تقليل اغتراب 54,986 طالبًا من إجمالي 87,651 طالبًا تقدموا لتقليل الاغتراب من طلاب الدبلومات الفنية، بنسبة 62.7%.

وأضاف التقرير أنه تم تقليل اغتراب 1,348 طالبًا من إجمالي 2,696 طالبًا تقدموا لتقليل الاغتراب من طلاب الشهادات المعادلة، بنسبة 50%، كما تم تقليل اغتراب 398 طالبًا من إجمالي 658 طالبًا تقدموا لتقليل الاغتراب من طلاب STEM ومدارس النيل، بنسبة 60.5%.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن أعمال التنسيق للعام الجامعي 2026/2027 تطلبت جهودًا متواصلة وكفاءة كبيرة في التعامل مع أعداد الطلاب وملفات مختلف الشهادات، موضحًا أن فرق العمل حرصت على تطبيق قواعد التنسيق المعلنة، ومراجعة البيانات والنتائج في مختلف مراحل العمل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإتاحة الفرصة لكل طالب للالتحاق وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق.

وأشار الدكتور أحمد الجيوشي إلى أن أعمال مكتب التنسيق شملت التعامل مع أعداد كبيرة من الطلاب بمختلف أنواع الشهادات، ومراجعة ملفات الحاصلين على الشهادات المعادلة، وحساب المجموع الاعتباري المعادل للحالات التي تستلزم ذلك، إلى جانب تنفيذ إجراءات تقليل الاغتراب وفق القواعد والضوابط المعلنة، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدالتها.

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه تم تنسيق الطلاب على 850 كلية ومعهدًا في 28 جامعة حكومية و250 معهدًا حكوميًا وخاصًا.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن موسم التنسيق شهد تنفيذ عشرات الحملات الإعلامية المتنوعة، شملت البيانات الصحفية والإنفوجرافات والفيديوجرافات التعريفية، التي تناولت مختلف موضوعات التنسيق، وشرحت خطواته وإجراءاته للطلاب وأولياء الأمور على مدار الساعة، بما أسهم في توفير المعلومات الرسمية ومتابعة مستجدات أعمال التنسيق أولًا بأول.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال التنسيق، وفي مقدمتهم فريق التنسيق بقطاع التعليم برئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، وفريق مكتب التنسيق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور سمير شاهين، وفريق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وفريق العمل الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي برئاسة الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وإشراف الدكتورة إبتسام تميم، المدير العام للإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، تقديرًا لجهودهم المتواصلة على مدار موسم التنسيق، والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال التنسيق.

وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي البحث العلمي

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