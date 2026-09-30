التعليم العالي: تجديد تراخيص Microsoft للجامعات المصرية

تنفيذًا لخطط تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التحول الرقمي بالجامعات المصرية، قامت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، بتجديد تراخيص منتجات وخدمات شركة Microsoft لصالح الجامعات المصرية، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير أدوات وحلول تكنولوجية تلبي احتياجات الجامعات.

وأكد الدكتور أحمد الصباغ، مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة، أن تجديد تراخيص Microsoft يستهدف دعم الجامعات المصرية في توظيف الحلول الرقمية في العملية التعليمية والبحثية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير الأدوات التكنولوجية اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يعزز قدرة الجامعات على مواصلة تطوير خدماتها الرقمية.

ويأتي تجديد التراخيص ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التكنولوجية للجامعات، وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الشركات التكنولوجية العالمية، بما يدعم خطط التحول الرقمي وتطوير بيئة التعليم والبحث العلمي والخدمات الجامعية.