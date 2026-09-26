وزير التعليم العالي يوجه بتعزيز انتظام الدراسة وتعظيم البحث العلمي

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم /السبت/ أهمية تعظيم الأثر المجتمعي لمخرجات البحث العلمي ودعم وتمويل المشروعات البحثية الجادة، وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة، بما يسهم في تحقيق عائد ملموس على المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بمقر جامعة المنيا، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بضرورة انتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب، وتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية؛ لدورها في بناء شخصية الطالب واكتشاف المواهب وتنمية القدرات وتعزيز العمل الجماعي والإبداع.

وشدد على أهمية مواصلة جهود تدويل التعليم العالي، من خلال توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية، والتوسع في البرامج والتخصصات المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز تنافسية الجامعات المصرية ويدعم حضورها إقليميًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المبتكرين والشباب، تشمل تمويل مشروعات التخرج والأفكار الابتكارية، وأودية التكنولوجيا ومسرعات الأعمال وبيئات احتضان المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرات ومسابقات تستهدف تحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة بإدراج 27 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2026، مقارنة بـ25 جامعة في عام 2025، وارتفاع إجمالي مرات الإدراج في التخصصات العلمية من 126 إلى 135 مرة، وعدد المجالات العلمية المتميزة من 24 إلى 27 مجالًا.

كما أشاد بإدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة لعام 2026، مقابل 38 جامعة في العام السابق، بزيادة 9 جامعات، موجهًا بمواصلة دعم الباحثين وزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس تابع جهود اللجنة المشكلة لإعداد تصور شامل لمبادرة رعاية المبتكرين والموهوبين بمؤسسات التعليم العالي المصرية، تمهيدًا لإطلاق المبادرة وتنفيذها بالجامعات.

واستعرض المجلس تقارير من جامعات المنصورة وبنها وسوهاج والأقصر وبني سويف حول أبرز المخرجات البحثية والابتكارات وبراءات الاختراع والمشروعات القابلة للتطبيق، وآليات تعزيز التعاون مع الصناعة وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات وحلول تدعم التنمية والاقتصاد القائم على المعرفة.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول جهود الجامعات في تحديث خطط تطوير الأداء، بما يضمن حوكمة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة خلال العام الجامعي 2025/2026، متضمنًا أبرز الإنجازات والشراكات والمبادرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال والتعاون الدولي وتطوير الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

كما استعرض الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، تقريرًا حول مسيرة تطوير الجامعة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، والتي أسفرت عن تنفيذ 233 مشروعًا تطويريًا في مجالات الإدارة والحوكمة، والتعليم والتعلم، والدراسات العليا والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضمان الجودة والاعتماد، والمستشفيات الجامعية.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.