قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: رسائل مدبولي تؤكد ثوابت الدولة.. الأمن المائي وحقوق الفلسطينيين والتنمية العادلة ملفات لا تقبل المساومة
الصين ترفض العمليات العسكرية الأحادية وتدعو لحل الدولتين في فلسطين
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا
من 5 جنيهات | تشغيل ثاني مراحل الأتوبيس الترددي BRT.. المحطات وأسعار التذاكر
ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً
مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سياح أمريكيين في اليونان.. اعرف السبب
تحذير عاجل من فيروسات تصيب طلاب المدارس مع بداية العام الدراسي.. الأسباب والأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بنجلاديش يبحث تعزيز العلاقات مع قادة 7 دول في نيويورك

الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة
الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أ ش أ

عقد رئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن اجتماعات مع قادة سبع دول، من بينها تركيا وإيران وباكستان، خلال زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية همايون كبير، في بيان، إن اللقاءات ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وشملت اللقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، ورئيس الوزراء الهايتي أليكس ديدييه فيس-إيم، ورئيس وزراء بوتان داشو تشيرينج توبجاي، ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول.

كما عقد رحمن لقاءات منفصلة مع نائب رئيس المالديف، وولي عهد الكويت، ووزير الخارجية الإماراتي، ووزير الخارجية السعودي، ووزيرة الخارجية السويدية، تناولت العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والعمالة والتعاون الاقتصادي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

والتقى رئيس الوزراء أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار جولي بيشوب، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين برهم صالح، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى جانب عدد من المسئولين الدوليين.

وتركزت المناقشات على الاقتصاد البنجلاديشي وفرص الاستثمار، وسبل تعزيز التعاون في هذه الملفات.

ووصل رئيس الوزراء البنجلاديشي إلى نيويورك يوم الاثنين الماضي للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة، على رأس وفد يضم 35 عضوًا، وألقى أمس الأول، الخميس، أول خطاب له كرئيس للوزراء أمام المناقشة العامة للجمعية العامة.

رئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

حسام عبدالمجيد

شيكابالا: حسام حسن عاقب محمد عبد المنعم .. وأختار حسام عبدالمجيد

بالصور

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد