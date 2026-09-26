رئيس وزراء بنجلاديش يبحث تعزيز العلاقات مع قادة 7 دول في نيويورك

عقد رئيس وزراء بنجلاديش طارق رحمن اجتماعات مع قادة سبع دول، من بينها تركيا وإيران وباكستان، خلال زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية همايون كبير، في بيان، إن اللقاءات ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وشملت اللقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، ورئيس الوزراء الهايتي أليكس ديدييه فيس-إيم، ورئيس وزراء بوتان داشو تشيرينج توبجاي، ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول.

كما عقد رحمن لقاءات منفصلة مع نائب رئيس المالديف، وولي عهد الكويت، ووزير الخارجية الإماراتي، ووزير الخارجية السعودي، ووزيرة الخارجية السويدية، تناولت العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والعمالة والتعاون الاقتصادي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

والتقى رئيس الوزراء أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار جولي بيشوب، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين برهم صالح، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى جانب عدد من المسئولين الدوليين.

وتركزت المناقشات على الاقتصاد البنجلاديشي وفرص الاستثمار، وسبل تعزيز التعاون في هذه الملفات.

ووصل رئيس الوزراء البنجلاديشي إلى نيويورك يوم الاثنين الماضي للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة، على رأس وفد يضم 35 عضوًا، وألقى أمس الأول، الخميس، أول خطاب له كرئيس للوزراء أمام المناقشة العامة للجمعية العامة.