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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«أبو العينين» أمام الأمم المتحدة: نمد يدنا للسلام والتعاون.. ونريد تنمية للجميع

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
منار عبد العظيم

أكد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن مصر تمد يدها للسلام والتعاون في التعامل مع أزمة السد الإثيوبي، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق التنمية للدول الثلاث دون أن تكون تنمية طرف على حساب حقوق طرف آخر.

وقال أبو العينين، خلال مشاركته في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن إثيوبيا تحتاج إلى التنمية، بينما تحتاج مصر والسودان إلى المياه، مؤكدًا أن الحل لا يتمثل في أن ينتصر طرف على طرف آخر.

أبو العينين: لا نريد المواجهة

وأوضح أن مصر لا تسعى إلى المواجهة، وإنما تريد الوصول إلى حل عادل وملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وأكد أن مصر تتمسك بالتفاوض والقانون الدولي والحلول السلمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوقها المائية وأمنها المائي.

 

النيل جسر للتنمية وليس أداة للهيمنة

وشدد أبو العينين على ضرورة أن يكون نهر النيل جسرًا للتنمية والتكامل بين الدول، وليس أداة لفرض الهيمنة أو الإضرار بالآخرين.

ودعا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل، يقوم على المصالح المشتركة واحترام قواعد القانون الدولي.

 

تنمية إثيوبيا لا تعني الإضرار بمصر والسودان

وأكد أن مصر لا ترفض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها تتمسك في الوقت نفسه بحقها في المياه والحياة.

وقال إن إثيوبيا تحتاج إلى التنمية، ومصر والسودان يحتاجان إلى المياه، وبالتالي فإن الحل ليس في انتصار طرف على حساب الآخر، وإنما في التوصل إلى صيغة تحقق مصالح الدول الثلاث.

واختتم أبو العينين حديثه بالتأكيد على أن مصر تريد تنمية للجميع، وليس تنمية على حساب أحد، مشددًا على أن الحل يكمن في اتفاق عادل وملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وأضاف أن الهدف هو أن تنتصر الدول الثلاث معًا من خلال التعاون والحوار واحترام القانون الدولي، بما يضمن حماية حقوق الجميع وتحقيق التنمية دون الإضرار بأي طرف.

النائب محمد أبو العينين السد الإثيوبي الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

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