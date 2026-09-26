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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا: حسام حسن عاقب محمد عبد المنعم .. وأختار حسام عبدالمجيد

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
يارا أمين

علق محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، على اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب التعادل السلبي أمام أنجولا في افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال شيكابالا، خلال تصريحاته ببرنامج «الكورة مع فايق»: «حسام حسن مش ناسي موقف محمد عبدالمنعم لما قاله عاوز أجهز مع فريقي، وأنا بسأل كابتن حسام أنت شوفت إيه جديد في حسام عبدالمجيد علشان يلعب أساسي، ما أنت عندك عبدالمنعم».

تعادل منتخب مصر مع نظيره أنجولا 

وتعادل منتخب مصر مع نظيره أنجولا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة مشاركة حسام عبدالمجيد أساسيًا في خط دفاع المنتخب، إلى جانب رامي ربيعة ومحمد هاني وأحمد فتوح، بينما تواجد محمد عبدالمنعم ضمن قائمة الفراعنة في معسكر سبتمبر.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الثانية في التصفيات أمام جنوب السودان، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، في مدينة جوبا، على أن تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات beIN Sports مباراة مصر وجنوب السودان، باعتبارها الناقل لمباريات التصفيات، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر وأنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل مصر وأنجولا سلبيًا، بينما حققت مالاوي الفوز على جنوب السودان بنتيجة 2-1، لتصبح مالاوي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من مصر وأنجولا، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

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