البطاطس المسلوقة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة للأكل؟

بتسلقى كمية كبيرة من البطاطس وتحتفظي بالباقي في التلاجة لاستخدامه في اليوم التالي؟ الطريقة دي توفر وقت ومجهود، لكن البطاطس المسلوقة مثلها مثل باقي الأطعمة المطهية تحتاج إلى تخزين صحيح ومدة محددة حتى تظل آمنة للأكل.

البطاطس المسلوقة في التلاجة.. كام يوم تفضل آمنة للأكل؟

والقاعدة الأساسية وفق إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية هي أن بقايا الطعام المطهية يمكن حفظها في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 أيام، بشرط وضعها في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي أو إخراجها من مصدر الحرارة، وأن تكون درجة حرارة الثلاجة 4 درجات مئوية أو أقل.

البطاطس المسلوقة تعيش كام يوم في التلاجة؟

إذا تم تبريد البطاطس المسلوقة بطريقة صحيحة وحفظها في الثلاجة عند درجة حرارة مناسبة، فمن الأفضل تناولها خلال 3 إلى 4 أيام.

أما ترك البطاطس المسلوقة على رخامة المطبخ لفترة طويلة قبل وضعها في الثلاجة، فيمكن أن يزيد فرص نمو البكتيريا، وفي هذه الحالة لا تصبح الثلاجة وسيلة لإعادة جعل الطعام آمنًا.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بتبريد بقايا الطعام خلال ساعتين من الطهي، أو خلال ساعة واحدة إذا كانت درجة حرارة المكان أعلى من 32 درجة مئوية.

ليه مينفعش تسيبي البطاطس بره التلاجة؟

بعد الطهي، يمكن أن تدخل بعض الأطعمة في نطاق درجات الحرارة التي تنمو فيها البكتيريا بسرعة أكبر.

ولهذا لا يُفضل ترك البطاطس المسلوقة لساعات طويلة على طاولة المطبخ، خصوصًا في الطقس الحار.

والخطأ الشائع هو الاعتقاد بأن البطاطس طالما تم سلقها فإنها تظل آمنة مهما بقيت خارج الثلاجة، لكن عملية الطهي لا تعني أن الطعام أصبح محميًا من التلوث أو نمو البكتيريا بعد ذلك.

البطاطس

5 أخطاء بتخلي البطاطس المسلوقة تبوظ أسرع

1. تركها خارج الثلاجة لساعات من أهم الأخطاء.

بعد الانتهاء من تناول الطعام، يجب نقل البطاطس المتبقية إلى الثلاجة خلال الوقت المناسب بدلًا من تركها حتى تبرد تمامًا على رخامة المطبخ لساعات.

2. وضعها في حلة كبيرة وهي ساخنة جدًا

لو عندك كمية كبيرة من البطاطس، وضعها ساخنة في وعاء عميق وكبير قد يجعل تبريد الجزء الداخلي بطيئًا.

الأفضل تقسيم الكمية الكبيرة إلى أوعية أصغر وضحلة، لأن ذلك يساعد على تبريد الطعام بسرعة أكبر.

3. تخزينها بدون غطاء

ترك البطاطس مكشوفة داخل الثلاجة يعرضها للجفاف وامتصاص روائح الأطعمة الأخرى.

لذلك يفضل وضعها في علبة نظيفة محكمة الغلق أو تغطيتها جيدًا.

4. الاحتفاظ بها أكثر من 4 أيام

حتى إذا كانت البطاطس تبدو جيدة ولا توجد بها رائحة غريبة، لا يفضل الاحتفاظ ببقايا الطعام المطهية في الثلاجة لفترات أطول من الموصى بها.

والقاعدة العملية هي: 3 إلى 4 أيام للبطاطس المطهية المحفوظة بشكل صحيح في الثلاجة.

5. تذوقها للتأكد من صلاحيتها

ما تعمليش اختبار "هذوق حتة وأشوفها كويسة ولا لأ".

بعض البكتيريا المسببة للأمراض لا تغير بالضرورة رائحة الطعام أو شكله أو طعمه، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الحواس وحدها للحكم على سلامته.

إزاي تخزني البطاطس المسلوقة بطريقة صحيحة؟

بعد الانتهاء من الطهي، ضعي البطاطس المتبقية في أوعية نظيفة ومناسبة للتخزين.

إذا كانت الكمية كبيرة، قسميها إلى أوعية صغيرة وضحلة لتساعديها على التبريد بسرعة.

ثم ضعيها في الثلاجة بحيث تكون درجة الحرارة 4 درجات مئوية أو أقل.

ويفضل كتابة تاريخ التخزين على العبوة، خصوصًا إذا كنتِ تحتفظين بعدة أطعمة مطهية، حتى تعرفي أيها يجب تناوله أولًا.

وعند الرغبة في تناولها، يمكن إعادة تسخينها جيدًا، مع تجنب ترك الطعام بعد التسخين في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.

هل يمكن تجميد البطاطس المسلوقة؟

يمكن تجميد بعض أشكال البطاطس المطهية، لكن القوام قد يتغير بعد فك التجميد، خاصة إذا كانت البطاطس مسلوقة بالكامل؛ فقد تصبح أكثر ليونة أو مائية.

لذلك إذا كان الهدف الاحتفاظ بها لعدة أيام فقط، تكون الثلاجة عادة الخيار الأبسط، مع الالتزام بمدة التخزين المناسبة.

إمتى ترمي البطاطس فورًا؟

إذا لاحظتِ وجود عفن أو تغير واضح في المظهر أو رائحة غير طبيعية، فلا تتناوليها.

لكن الأهم أن عدم وجود هذه العلامات لا يعني أن الطعام آمن إذا تم تخزينه بطريقة غير صحيحة أو لفترة أطول من المدة الموصى بها.

ولهذا لا تنتظري ظهور رائحة سيئة حتى تتخلصي من بقايا الطعام.