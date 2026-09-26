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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد دعبس : المنتخب ليس حكرًا على أي لاعب ..كل يوم تظهر مواهب مميزة

الشناوي
الشناوي
يارا أمين

وجه وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، رسالة دعم إلى محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، مؤكدًا أن الحارس الدولي قدم الكثير للكرة المصرية وما زال يحظى بدعم الجماهير.

وقال وليد دعبس في تصريحات إعلامية إن تصريحات هاني أبوريدة بشأن محمد الشناوي جاءت بشكل طبيعي، في إطار الحرص على دعم اللاعبين والنماذج المميزة في الكرة المصرية، موضحًا أن أبوريدة يمتلك خبرات إدارية متراكمة على مدار سنوات، ولذلك أدلى بتصريحه سريعًا بشأن الحارس الدولي.

وأضاف: «أرى أن حسام حسن يجب أن يركز على الحفاظ على اللاعبين، لأن التقليل منهم أمر غير جيد».

وتابع وليد دعبس: «المنتخب الوطني مليء بالنجوم، ويجب أن يركز حسام حسن في الدوري المصري، لأن كل يوم تظهر مواهب مميزة، وأخرى تتراجع، والمنتخب ليس حكرًا على أي لاعب».

ووجه دعبس رسالة مباشرة إلى محمد الشناوي، قائلًا: «أنت لاعب كبير جدًا وكابتن مصر، وأعطيت الكرة المصرية الكثير، وما زلت تفرح الجماهير حتى الآن، ومن الصعب أن يقول أحد رأيه فيك إلا الجماهير المصرية».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دعم اللاعبين أصحاب الخبرات، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مصطفى محمد، قائلًا: «اللاعبون الكبار يجب الحفاظ عليهم ودعمهم مع المنتخب».

وليد دعبس نادي مودرن سبورت محمد الشناوي منتخب مصر النادي الأهلي

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