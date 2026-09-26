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تهديد لحياة المدنيين.. التعاون الخليجي يدين الهجمات الحوثية على السعودية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد لحياة المدنيين.. التعاون الخليجي يدين الهجمات الحوثية على السعودية

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
محمود نوفل

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوفه صفا واحدا مع السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي ؛ فقد دعا جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس  المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا للاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة ويحمل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم."


كما أعرب عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط في السعودية.

 وشدد على أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة.

جاء ذلك، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الجمعة/السبت، اعتراض وتدمير مسيّرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة الرياض، وصاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

السعودية ميليشيا الحوثي مجلس التعاون الخليجي تحالف دعم الشرعية دول الخليج العربي

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