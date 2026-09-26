برشلونة يحتفي بظهور حمزة عبد الكريم مع مصر.. ماذا قال عن مشاركة مهاجمه الشاب؟

حظيت مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر باهتمام خاص من نادي برشلونة الإسباني بعدما حرص الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على توثيق الظهور الدولي للاعب خلال مواجهة الفراعنة أمام أنجولا في مستهل مشوار المنتخب بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ونشر برشلونة صورة لحمزة عبد الكريم بقميص منتخب مصر عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام» في رسالة تعكس متابعة النادي لمشاركة مهاجمه الشاب مع منتخب بلاده بالتزامن مع بداية مشواره الدولي مع الفراعنة.

وعلق النادي الإسباني على الصورة قائلاً: «لعب حمزة عبد الكريم في الشوط الثاني مع مصر خلال تعادلها سلبياً أمام أنجولا».

حمزة عبد الكريم.. ظهور جديد بقميص منتخب مصر

وسجل حمزة عبد الكريم مشاركته الدولية خلال مواجهة أنجولا بعدما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الدفع به في الدقيقة 61 في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفراعنة والبحث عن هدف يمنح أصحاب الأرض بداية قوية في التصفيات.

وشارك مهاجم برشلونة بدلاً من هيثم حسن في الوقت الذي أجرى فيه الجهاز الفني تعديلات أخرى على الخط الأمامي من بينها دخول أحمد سيد زيزو بدلاً من محمد صلاح.

ورغم محاولات المنتخب المصري خلال النصف الثاني من المباراة لم يتمكن الفراعنة من الوصول إلى شباك المنتخب الأنجولي لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي ويحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشواره بالتصفيات.

برشلونة يرصد خطوة مهاجمه مع الفراعنة

وتحمل مشاركة حمزة عبد الكريم أهمية خاصة بالنسبة للاعب بعدما حصل على فرصة الظهور مع المنتخب الأول في مباراة رسمية ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاء توثيق برشلونة للمشاركة ليضيف جانباً آخر إلى ظهور اللاعب إذ تابع النادي الإسباني خطوة مهاجمه مع منتخب بلاده وحرص على نشر صورته بقميص الفراعنة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه حمزة عبد الكريم إلى تثبيت أقدامه داخل منظومة الكرة الإسبانية بالتوازي مع خطواته الأولى على المستوى الدولي مع المنتخب المصري.

كيف سارت مباراة مصر وأنجولا؟

بدأ منتخب مصر المباراة باستحواذ نسبي على الكرة لكنه واجه منتخباً أنجولياً ظهر بصورة منظمة وتمكن من تهديد مرمى الفراعنة في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول.

وجاءت أولى الفرص المصرية عن طريق محمود صابر بعد تمريرة من إمام عاشور قبل أن يعتقد مصطفى زيكو أنه سجل هدف التقدم في الدقيقة 22 إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وحاول الجهاز الفني تعديل شكل الفريق قبل نهاية الشوط الأول فدفع بعمر مرموش بدلاً من محمود صابر في الدقيقة 40 لكن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني ارتفع الضغط المصري بحثاً عن هدف التقدم قبل أن يحصل حمزة عبد الكريم على فرصته للمشاركة في الدقيقة 61.

مشاركة حمزة لم تكن كافية لتغيير النتيجة

دخل مهاجم برشلونة إلى أرض الملعب في وقت كان فيه المنتخب المصري بحاجة إلى زيادة الفاعلية الهجومية لكنه لم يتمكن مع زملائه من كسر التنظيم الدفاعي للمنتخب الأنجولي.

وكانت أخطر الفرص المصرية في الدقائق الأخيرة عن طريق عمر مرموش الذي تلقى عرضية من محمد هاني في الدقيقة 89 إلا أن حارس أنجولا تصدى لتسديدته وحافظ على نظافة شباكه.

وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف ليحصل منتخب مصر على نقطة واحدة في بداية مشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما شهد اللقاء الظهور الدولي الأول لعلي محمود الذي شارك خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

تعادل مصر يضع الفراعنة أمام اختبار جديد

ولم تكن بداية منتخب مصر هي المنتظرة من حيث حصيلة النقاط بعدما اكتفى بالتعادل أمام أنجولا على ملعب القاهرة الدولي.

وفي المقابل تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثانية مؤقتاً برصيد 3 نقاط عقب فوزه على جنوب السودان بهدفين مقابل هدف.

ويستعد منتخب مصر لخوض الجولة الثانية من التصفيات عندما يحل ضيفاً على جنوب السودان الثلاثاء المقبل في مباراة يسعى خلالها الفراعنة إلى تعويض فقدان نقطتين على ملعبهم وتحقيق الفوز الأول في مشوار التصفيات.

خطوة دولية جديدة في مسيرة حمزة عبد الكريم

ورغم نتيجة المباراة فإن مشاركة حمزة عبد الكريم تمثل محطة مهمة في مسيرته بعدما حصل على فرصة الظهور مع المنتخب المصري الأول في تصفيات قارية.

وتزداد أهمية هذه الخطوة مع وجود اللاعب ضمن اهتمامات نادي برشلونة الذي حرص على متابعة مشاركته وتوثيقها عبر حسابه الرسمي.

وبالنسبة للمهاجم المصري الشاب فإن الظهور مع الفراعنة يفتح أمامه مرحلة جديدة تجمع بين التحدي على المستوى الدولي والطموح في مواصلة التطور داخل كرة القدم الإسبانية.

ويبقى السؤال الآن: هل يحصل حمزة عبد الكريم على فرصة أكبر مع منتخب مصر في المواجهة المقبلة أمام جنوب السودان بعد أن سجل ظهوره الأول أمام أنجولا؟