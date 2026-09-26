سيد معوض ينتقد حسام حسن بسبب تصريحات محمد الشناوي: كان لازم يعتذر

انتقد سيد معوض، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، عن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعرب، خلال بيانه، عن رفضه لتصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بعدما وصفه بـ "منتهي".

وقال سيد معوض في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "تصريحات حسام حسن على الشناوي صعب جدًا، أنا كلاعب كورة مكان الشناوي وأنت بتقول إنه منتهي وأنك رجعتني، ممكن مدرب يساعد ويطور لاعب لكن مش أكون منتهي ومبطل".

وأضاف: "وأنا معتزلتش كورة لكن لاعب بيلعب ولاعب كبير وكابتن الأهلي ومنتخب مصر وعمل بطولات، مينفعش يتقال عليه كدة، زمايله هيبصولوه إزاي؟".





وأكمل: "كان لازم الكابتن حسام حسن بعدها على طول بالليل يعتذر، عادي إن أنت تغلط وكلنا بشر وكان لازم في وقتها وبتصريح رسمي".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب البيان الذي أصدره النادي الأهلي عقب مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، التي أقيمت مساء أمس الجمعة ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي.