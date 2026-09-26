نائب الرئيس الصيني: مستعدون لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع غانا

أعرب نائب الرئيس الصيني، هان تشنج، عن استعداد بلاده للعمل مع غانا لتنفيذ التوافقات الهامة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التعاون العملي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء "هان" مع رئيس غانا، جون دراماني ماهاما، في نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال "هان" إن "الصداقة بين الصين وغانا أرسى دعائمها الجيل الأقدم من قادة البلدين، وقد صمدت أمام اختبار الزمن"، مشيرا إلى أن البلدين بينهما الكثير من القواسم المشتركة فيما يتعلق بتعزيز الوحدة، والاعتماد على الذات، والتنمية، والنهضة بين دول الجنوب العالمي، داعيا الجانبين إلى دعم بعضهما البعض بقوة وتعزيز التضامن والتعاون في ظل الظروف الجديدة.
وأكد أن الصين مستعدة لدفع عجلة التعاون مع غانا في مجالات تشمل التعدين والطاقة الخضراء والتدريب المهني وتنمية الشباب.
كما دعا نائب الرئيس الصيني غانا إلى مواصلة توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الصينية للاستثمار والعمل في البلاد، والاستفادة الكاملة والفعالة من سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة بشكل أفضل.
من جانبه، قال "ماهاما" إن العلاقات بين غانا والصين تتمتع بأساس تاريخي عميق، وإن غانا تقدر بصدق الدعم اللذي قدمته لها الصين على مر السنين.. مؤكدا أن غانا تلتزم دائما بمبدأ "صين واحدة"، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتعدين والتصنيع.
وأشار إلى أن غانا تدعم المبادرات العالمية للصين ومستعدة لتعميق التنسيق متعدد الأطراف معها والتعاون في إطار الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن الجانبين سيعملان معا على تعزيز نظام دولي أكثر عدلا وإنصافا.