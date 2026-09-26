الأعداد في تزايد.. حصيلة جرحى الحرب الأمريكية على إيران ترتفع إلى 861

ارتفعت حصيلة قتلى وجرحى الحرب الأمريكية على إيران بهدوء إلى 861 جريحا وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



وقالت الصحف أن الأعداد زادت، دون أن يتم تناول الموضوع بأي ضجة، او بهدوء كما قالت بعض الصحف.

ويأتي ذلك في محاولة للمدارة على الخسائر الكبيرة في الحرب .



أضافت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن 37 عسكريًا مصابًا جديدًا انضموا إلى قاعدة بيانات الخسائر العلنية الخاصة بالنزاع مع إيران، بينهم 29 بحارًا و8 من مشاة البحرية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 861 شخصًا.

ولم يقدم مسؤولون أمريكيون أي توضيح علني بشأن متى أو كيف أُصيب العسكريون المدرجون حديثًا.

وتأتي الخسائر المتزايدة بعد أشهر من حملة أمريكية إسرائيلية فشلت في إجبار إيران على الخضوع أو تحقيق أي من أهداف الحرب التي حددتها الولايات المتحدة.

وبدلًا من ذلك، امتدت الحرب إلى طريق مسدود ومكلف، بينما لا تزال إيران بنظامها في السلطة، وتواصل مقاومة الضغوط الأمريكية، وتحتفظ بنفوذ كبير على مضيق هرمز. ومع ذلك، واصلت إدارة ترامب الصراع بدلًا من إنهائه.