البيت الأبيض يعلن عن قرار عاجل بشان العلاقات الأمريكية الصينية

أعلن البيت الأبيض استحداث قناة اتصال بين واشنطن وبكين مخصصة لحوادث الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت لاحق ؛ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة اقترحت إنشاء "آلية إخطار" مشتركة مع الصين للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي قد تؤثر على الأمن القومي، في إطار مناقشات عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت المحادثات المقرر إجراؤها في البيت الأبيض هذا الأسبوع بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وذكر بيسنت للصحفيين بعد المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج في نيويورك: "نريد رؤية مشتركة للأهداف المشتركة والتهديدات المشتركة".

فيما صرحت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" إن بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني تحدثا عن قضايا "تتعلق بالذكاء الاصطناعي" دون التطرق إلى تفاصيل.

كما أجريا الجانبان مناقشات "صريحة وعميقة وبناءة" بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الرئيسية.