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تايلاند تعلن «حالة الكارثة» في بانكوك بسبب الفيضانات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تايلاند تعلن «حالة الكارثة» في بانكوك بسبب الفيضانات

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم، «حالة الكارثة» في العاصمة بانكوك، على خلفية الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والمتواصلة التي شهدتها مناطق عدة وفقاً لما ذكرته قناة الأولي.

وتتيح هذه الخطوة للسلطات المحلية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الطارئة للتعامل مع تداعيات الفيضانات، من بينها الإسراع في تصريف المياه، وتجهيز مراكز إيواء مؤقتة، وحصر المرضى والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توثيق حجم الأضرار تمهيدًا لتقديم المساعدات والتعويضات.

تحذيرات من خطورة الوضع

وطالب تشاتشات سيتيبانت، رئيس بلدية العاصمة بانكوك، خلال اجتماع اليوم، بالإسراع في تنفيذ إجراءات رعاية السكان، مع ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات لضمان وصول المساعدات إلى المتضررين بسرعة وعلى نطاق واسع.

وقال سيتيبانت إن الوضع يشكل خطرًا على أرواح السكان، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

أمطار غزيرة تغمر الطرق

وشهدت بانكوك هطول أمطار غزيرة ومتواصلة، أدت إلى تجمع المياه وغمر عدد من الطرق، ما تسبب في اضطراب حركة المرور وتعطل حركة التنقل في مناطق عدة.

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت على العاصمة التايلاندية نحو 300 مليمتر منذ يوم الخميس، وسط استمرار تداعيات الفيضانات على عدد من المناطق.

تايلاند الأمطار الغزيرة تداعيات الفيضانات

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