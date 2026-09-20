تايلاند تجدد التزامها بالاتفاقية الأممية لقانون البحار والحل السلمي للنزاع مع كمبوديا

جددت تايلاند التزامها بالقانون الدولي وبالحل السلمي لنزاعها الحدودي البحري مع كمبوديا، مع التأكيد في الوقت ذاته على أنها ستدافع بحزم عن سيادتها وحقوقها البحرية.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكيو - في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الأول للجنة التوفيق التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في سنغافورة اليوم "الأحد"، "إن تايلاند تدخل هذه العملية بحسن نية، مع الإدراك التام لبنود الاتفاقية، وبثقة تامة في استقلال الحياد والخبرة الجماعية لهذه اللجنة".

وأشار إلى أن تايلاند مستعدة للانخراط بشكل بناء في العملية بهدف التوصل إلى حل تفاوضي وعادل بمساعدة اللجنة، مضيفا: “يمكن لعملية التوفيق أن تساعد الأطراف على إيجاد أرضية مشتركة، وتضييق الهوة بين المواقف القانونية المتباينة، والتفاوض بشأن المضي قدماً”.

وأعرب عن ثقته في أن العملية قد تفضي إلى "حل عادل وواقعي ومستدام" لترسيم الحدود البحرية بينهما.