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بالأسماء.. الأهلي يحدد 3 مدافعين محليين لتدعيم صفوفه في يناير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأسماء.. الأهلي يحدد 3 مدافعين محليين لتدعيم صفوفه في يناير

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

بدأ مسؤولو النادي الأهلي ، التحرك مبكرًا لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بناءً على توصية من الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

الأهلي يتحرك لترميم دفاعه

 

ويأتي مركز قلب الدفاع على رأس احتياجات الأهلي في الميركاتو الشتوي، بعدما وضعت إدارة النادي عددًا من المدافعين المحليين تحت المتابعة تمهيدًا لاختيار الصفقة المناسبة لتدعيم الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وعلم صدى البلد، أن قائمة المرشحين تضم مصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد السكندري، إلى جانب محمد حسين، مدافع زد، ومحمود الجزار، لاعب البنك الأهلي، حيث يحظى الثلاثي باهتمام الجهاز الفني.

واتخذت إدارة الأهلي، قرارًا في وقت سابق بضرورة التعاقد مع مدافع محلي جديد، عقب إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، والتي ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وفي السياق ذاته، رصدت إدارة الأهلي ميزانية مالية خاصة لإبرام صفقة دفاعية قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بهدف سد النقص في الخط الخلفي وتعزيز قائمة الفريق خلال الموسم الجاري.

فرمان من عموتة.. رضا سليم خارج الحسابات الفنية في الأهلي| خاص
 

كشفت مصادر عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، استقر على عدم الاعتماد على رضا سليم خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم دخوله ضمن حساباته الفنية.

وأشارت إلى أن عموتة أبلغ اللاعب بضرورة البحث عن نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

ويترقب رضا سليم حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بعدد من الأندية، انتظارًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره مع الأهلي أو الرحيل عن صفوف الفريق.

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