فرمان من عموتة.. رضا سليم خارج الحسابات الفنية في الأهلي| خاص

كشفت مصادر عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، استقر على عدم الاعتماد على رضا سليم خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم دخوله ضمن حساباته الفنية.

وأشارت إلى أن عموتة أبلغ اللاعب بضرورة البحث عن نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

ويترقب رضا سليم حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بعدد من الأندية، انتظارًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره مع الأهلي أو الرحيل عن صفوف الفريق.