لاعبو الأهلي طلبوا مهلة.. ناقد رياضي يكشف كواليس انضمام الدوليين لمنتخب مصر

كشف رمضان حسن، الناقد الرياضي، تفاصيل ما دار بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين إلى معسكر منتخب مصر، مؤكدًا أن النادي لم يمانع انضمام لاعبيه إلى المنتخب، وإنما كان هناك طلب بالحصول على راحة لمدة يومين عقب مباراة أبوقير للأسمدة.

وقال رمضان حسن، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "لاعبو الأهلي الدوليون طلبوا بعد مباراة أبوقير للأسمدة من وائل جمعة التدخل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، من أجل الحصول على يومين راحة قبل الانضمام إلى المعسكر".

وأضاف: "الأهلي لم يمانع في هذا الأمر، وكانت هناك جلسة بين هاني أبوريدة والجهاز الفني لمنتخب مصر، كما تواصلوا مع وائل جمعة، وتم التأكيد على أن المنتخب يحتاج إلى تواجد اللاعبين غدًا".

وتابع: "اتحاد الكرة فهم أن الأهلي رافض انضمام اللاعبين في الوقت الحالي، وهذا لم يحدث، ووائل جمعة أوضح لإبراهيم حسن الصورة كاملة، وأكد له أنه لم يتم منع اللاعبين من الانضمام للمنتخب".

واختتم رمضان حسن تصريحاته قائلًا: "الأهلي لم يمانع انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخب مصر".