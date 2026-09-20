وزير الأوقاف يشهد قرعة الحج غير الإشرافي للعاملين بالوزارة ويشارك أبناءها فرحتهم.. صور

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرعة الحج غير الإشرافي للعاملين بوزارة الأوقاف لعام 1448هـ - 2027م؛ في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة للراغبين في أداء فريضة الحج من أبنائها، وفق إجراءات عادلة ومنظمة، والعمل على توفير أفضل السبل لخدمة الحجاج وتيسير أداء المناسك.

وشهدت القرعة إجراءات اتسمت بالشفافية والوضوح، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وفقًا للقواعد المعتمدة وإجراءات الاختيار المقررة، حيث تضمنت اختيار عدد من العاملين بصورة فردية، إلى جانب اختيار عدد من الحالات الزوجية، بما يتيح للفائزين أداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام.

وحرص وزير الأوقاف على مشاركة العاملين فرحتهم، والاستعانة بعدد من الأطفال في اختيار أوراق القرعة، في مشهد إنساني عكس حرصه على إدخال السرور إلى قلوب أبناء الوزارة، مؤكدًا أن أبناء الوزارة في نهاية المطاف أسرة واحدة وبيت واحد، وأن ما يسعد أحدهم يسعد الجميع.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على البر والإكرام لجميع أبنائها، وتبذل كل ما في وسعها لإدخال السعادة إلى قلوبهم، وأنهم جميعًا محل اعتزاز وتقدير، كما تحرص على خدمتهم في مختلف ربوع الوطن، من مرسى مطروح إلى حلايب وشلاتين.

وفي لمسة إنسانية تعكس تقدير وزارة الأوقاف للعطاء الوظيفي، اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، استثناء 2 من المتقدمين من إجراءات القرعة، وتخصيص 3 تأشيرات حج لهما، بواقع تأشيرتين للمتقدمين وتأشيرة واحدة للمرافق؛ وذلك لبلوغهما سن المعاش قبل موسم حج العام المقبل، تقديرًا لما قدماه من عطاء وظيفي.

وتقدم الوزير بالتهنئة إلى الفائزين، داعيًا الله- تعالى- أن يكتب لهم القبول، وأن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين، كما وجّههم إلى الدعاء لمصر عند زيارة بيت الله الحرام، أن يحفظها الله، وأن يرزقها وأهلها الأمن والاطمئنان والسعادة في الدنيا والآخرة.

الفائزين بقرعة الحج

أولًا:- بناءً على اعتماد الدكتور الوزير تم استثناء 2 من المتقدمين من إجراءات القرعة، وتخصيص 3 تأشيرات لهما (تأشيرتان + تأشيرة واحدة للمرافق)، وذلك لبلوغهما سن المعاش قبل حج العام القادم وبيانهم كالتالي:

1. محمد محمد سعد العكازي - كاتب شئون إدارية -البحيرة

2. آمال نصر الله عبد العزيز العكازي مرافق ( الزوجة) - البحيرة

3. كريمة محمد علي عبد العاطي - كاتبة شئون ادارية درجة اولي أ -القاهرة

ثانيًا: أسماء من وقع عليهم الاختيار طبقًا للقرعة العلنية نظام فردي بدون مُرافق "أساسي" وعددهم (16) كالتالي:

1. شاهنده محمد إبراهيم محمد عبد العال - محقق قانوني بالشؤون القانونية - بنى سويف

2. رضا محمد غزال البرلسي - إمام وخطيب ومدرس - البحيرة

3. محمد شحاتة محمد علي - إمام وخطيب ومدرس - الجيزة

4. عبد السلام رمضان رمضان محمد - إمام وخطيب ومدرس - القاهرة

5. عمرو إبراهيم محمد إبراهيم - إمام وخطيب ومدرس - البحيرة

6. سيد محمد سيد رمضان - إمام وخطيب ومدرس - القاهرة

7. هيثم موسى محمد حسن - إمام خطيب ومدرس - الجيزة

8. أشرف محمود محمد السيد- باحث دعوة - الفيوم

9. عبدالحميد إسماعيل عبدالحميد شمس الدين - إمام و خطيب و مدرس - كفر الشيخ

10. عزالدين عبد الصمد محمود عبد الصمد - إمام وخطيب ومدرس- المنيا

11. عماد حمدي عناني معوض - إمام وخطيب ومدرس- الدقهلية

12. العشري بلال عبداللطيف العشري - عامل مسجد - البحيرة

13. نجاح عبد الرحيم سالم شرشر - كاتب شئون إدارية أول أ - الديوان العام

14. محمد يحيى زكريا أبوزيد - إمام وخطيب ومدرس - أسيوط

15. ألفت السيد أحمد عبد البصير - مدير عام التخطيط الإستراتيجي والسياسات - الديوان العام

16. عبدالله عاطف ربيع عبدالمعطي - إمام وخطيب ومدرس – الجيزة

ثالثًا: أسماء من وقع عليهم الاختيار طبقًا للقرعة العلنية نظام الفردي بدون مرافق "احتياطي" وعددهم (5) كالتالي:

1. عبدالحميد سلطان محمد أبوبكر - إمام وخطيب ومدرس- أسيوط

2. شيماء محمد عيسي - مدير إدارة التعاقدات- الديوان العام

3. محمد أحمد فؤاد محمد جلال أبوالفضل - كاتب شئون إدارية - البحيرة

4. محمد السيد الصادق محمد - مؤذن مسجد - القاهرة

5. علاء نعيم محمد إبراهيم النجار - إمام وخطيب ومدرس - كفر الشيخ

رابعًا: أسماء من وقع عليهم الاختيار طبقًا للقرعة العلنية نظام المرافق "أساسي" وعددهم (16) كالتالي:

1. محمد هشام عبدالكريم علي- إمام وخطيب ومدرس - القاهرة

2. أسماء محمود محمد محمود - مرافق (الأم) - القاهرة

3. عبد العزيز صلاح عبد العزيز السيد - عامل مسجد – الدقهلية

4. زينب طه أبو المعاطي - مرافق (الأم) - الدقهلية

5. مي رجب محمد عباس - مديرة الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف السويس - السويس

6. أحمد رجب محمد عباس - مرافق ( الأخ) – السويس

7. عبد الخالق محمد عبد الخالق بيومي - إمام وخطيب ومدرس – الجيزة

8. فوزيه عواد عبدالحميد على - مرافق (الأم) – الجيزة

9. مبروك عبد الحميد جوده خطيري - إمام وخطيب ومدرس - الفيوم

10. ولاء إبراهيم محمد إبراهيم - مرافق ( الزوجة) – الفيوم

11. هلال عبد السلام مطاوع محمد - امام وخطيب ومدرس - أسيوط

12. بهية أحمد عبدالعال الجمل - مرافق ( الأم) - أسيوط

13. محمد الشحات محمد عبد الرحمن - عضو الإدارة العامة للمكتب الفني - الديوان العام

14. زينب رفعت إسماعيل - مرافق (الزوجة) - الديوان العام

15. حمادة يوسف بدير يوسف العطار - مفتش أول دعوة - كفر الشيخ

16. أمينه محمد عبدالسلام محمد- مرافق (الزوجة) - كفر الشيخ

خامسًا: أسماء من وقع عليهم الاختيار طبقًا للقرعة العلنية نظام المرافق "احتياطي" وعددهم (5) كالتالي:

1. محمد بخيت محمود محمدين - محامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية - هيئة الأوقاف المصرية

2. ماجده أحمد محمد عطالله - مرافق (الأم) - هيئة الأوقاف المصرية

3. علا السيد زكى البرل - سكرتارية الشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية - الغربية

4. السيد زكى علي البرل - مرافق (الأب) - الغربية

5. أمل إبراهيم سيد محمد - محاسب ومراجع اول - الديوان العام

6. فوزية محمد محمد السيد - مرافق ( الأم) -الديوان العام

7. أحمد علي سالم متولي - عضو المكتب الإعلامي - الديوان العام

8. زينب عبد الستار أحمد محمد - مرافق ( الزوجة) - الديوان العام

9. حسن عبد المقصود محمود عيسي - امام وخطيب ومدرس - البحيرة

10. سناء علي عبدالفتاح إبراهيم - مرافق ( الزوجة) - البحيرة

