40 الف مشجع لمباراة منتخب مصر وانجولا

حددت الجهات الأمنية، عدد 40 ألف مشجع، في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا المقررة يوم 25 سبتمبر الحالي، بإستاد القاهرة الدولي في تمام الساعه العاشرة مساء بالجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

وجاءت أسعار التذاكر، التي حددها اتحاد الكرة المصري على النحو التالي:

ـ الدرجة الثالثة 20 جنيهًا

ـ الدرجة الثانية 50 جنيهًا

ـ الدرجة الأولى 150 جنيهًا

ـ المقصورة 300 جنيه.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports القطرية المشفرة.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في 19 يونيو 2027، على أن تكون المباراة النهائية يوم 17 من شهر يوليو في ذات العام، وستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.