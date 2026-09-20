الدوري الإنجليزي.. ليدز يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

سقط فريق ليدز يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام نظيره كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تشكيل ليدز يونايتد أمام كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: ترافورد

الدفاع: جيمس جاستن - نيكو إلفيدي - طارق محارموفيتش

الوسط: غابرييل غودمونسون - جايدن بوجل - ستاخ - إيثان أمبادو - تاناكا

الهجوم: دومينيك كالفيرت - أوكافور

بينما جاء تشكيل كريستال بلاس كالتالي :

حراسة المرمى: والتر بينيتيز

الدفاع: كريس ريتشاردز - تاكيهيرو تومياسو - كانفوت

الوسط: عنان خلايلة - كونتين تيمبير - وارتون - تيريك ميتشل

الهجوم: كامادا - لارسن - يريمي بينو

بهذا التعادل حصد كل فريق نقطة واحدة ليرتفع رصيد ليدز يونياتد إلى 9 نقاط في المركز الخامس بينما تواجد كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصد ٤ نقاط بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.