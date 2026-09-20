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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يهزم سندرلاند 5-3 في مباراة مثيرة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسن العمدة

اكستح مانشستر سيتي ضيفه سندرلاند بخمس أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الإتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت الإثارة مبكرًا، بعدما نجح إنزو فرنانديز في منح مانشستر سيتي التقدم عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يرد سندرلاند سريعًا عن طريق بريان بروبي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 12.

وعاد مانشستر سيتي للتقدم من جديد في الدقيقة 29، بعدما سجل ريان شرقي الهدف الثاني للفريق، لكن بروبي واصل تألقه وتمكن من تسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 33، ليعيد التعادل لسندرلاند.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين،  تمكن أنطوان سيمينيو من تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.

وفى بداية الشوط الثاني، استغل أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي خطأً كبيراً من الدفاع على حدود منطقة الجزاء، فسدد الكرة بقوة داخل الشباك في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 59، استلم بريان بروبي لاعب سندرلاند الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بسرعة وببراعة داخل الشباك.

ولم يصمت مانشستر سيتي كثيراً عن توسيع الفارق ، بعدما استلم إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية اليسرى السفلى للمرمى في الدقيقة 82.

واصل مانشستر سيتي انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة عقب الفوز في مبارياته الخمس التي خاضها حتى الآن، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

في المقابل، تجمد رصيد سندرلاند عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة له في المسابقة، مقابل تحقيقه فوزًا واحدًا وتعادلًا وحيدًا.

مانشستر سيتي سندرلاند الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

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