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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد استغاثات أولياء الأمور.. تعليم القليوبية يعلن خطة عاجلة لتنظيم خروج الطلاب من مجمع إسكو

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

شهد مجمع إسكو التعليمي بمنطقة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حالة من الزحام والتكدس بالتزامن مع دخول وخروج الطلاب، وسط تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمع أعداد كبيرة من الطلاب والمركبات بمحيط المجمع، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور بشأن سلامة أبنائهم.


وتداول عدد من الأهالي وأولياء الأمور استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بالتدخل العاجل لتنظيم حركة الدخول والخروج من المجمع، والحد من تكدس الأتوبيسات والسيارات والتكاتك بالتزامن مع تحرك الطلاب، مؤكدين أن كثافة المركبات وتزامن خروج أعداد كبيرة من الطلاب يؤديان إلى صعوبة الحركة ويزيدان من مخاطر التدافع.


وطالب الأهالي بالتنسيق بين إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية وحي شرق شبرا الخيمة والأجهزة المعنية، لوضع آلية واضحة لتنظيم حركة الطلاب والمركبات، بما يضمن انسيابية الحركة ويحافظ على سلامة الطلاب، خاصة خلال أوقات الانصراف التي تشهد خروج أعداد كبيرة في توقيتات متقاربة.

تنظيم خروج الطلاب 


من جانبه، كشف الدكتور ياسر محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن تحرك المديرية للتعامل مع شكاوى أولياء الأمور، موضحًا أنه جرى التواصل مع إدارة المرور بشأن تنظيم حركة خروج الطلاب من مجمع إسكو التعليمي، الذي يضم 11 مدرسة، وهو ما يؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من الطلاب في توقيت واحد أو توقيتات متقاربة.


وأضاف وكيل المديرية أنه تم الاتفاق على تنظيم خروج الطلاب على دفعات، مع تخصيص فاصل زمني يصل إلى 10 دقائق بين كل دفعة وأخرى، لمنع خروج جميع الطلاب في وقت واحد، وتقليل التكدس الذي شهده محيط المجمع خلال الفترة الماضية.


وأشار إلى التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم حركة السيارات أمام المجمع، ومنع العشوائية في حركة المركبات بالتزامن مع خروج الطلاب، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب.


وأكد الدكتور ياسر محمود أنه سيتم تكثيف الحملات المرورية والأمنية بمحيط المجمع، مع مشاركة رجال المرور في تنظيم حركة السيارات لحين الانتهاء من خروج جميع الطلاب، مشددًا على أن الإجراءات تستهدف السيطرة على الزحام وتحقيق مزيد من الانضباط والأمان خلال أوقات الدخول والانصراف.
وتأتي هذه التحركات في إطار الاستجابة لاستغاثات أولياء الأمور، والعمل على تنظيم حركة الطلاب والمركبات بمحيط مجمع إسكو التعليمي، بما يضمن خروج الطلاب بصورة أكثر أمانًا ويحد من تكرار مشاهد التكدس.

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