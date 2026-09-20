محلل "ستاد مصر " يكشف قوة طهطا والمنيا في دوري الدرجة الثانية

تحدث أشرف ممدوح، محلل برنامج "ستاد مصر"، عن عدد من الملفات الخاصة بمنافسات دوري الدرجة الثانية، مشيدًا بفوز طهطا على سوهاج، ومؤكدًا أن المنيا يملك فريقًا قويًا بقيادة شديد قناوي.

وقال أشرف ممدوح، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "فوز طهطا على سوهاج يمنحه دفعة للأمام قبل مواجهة الألومنيوم، وسوهاج عنده مشكلة في جدول ترتيب الدوري، ونتمنى أن يعود للمنافسة، خاصة أنه نادٍ كبير وجماهيري".

وأضاف: "المنيا فريق كبير، ومعاه مدرب كبير وهو الكابتن شديد قناوي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "رع من الفرق التي تسير بشكل جيد في دوري الدرجة الثانية، ومعهم مستثمر يدعم الفريق، وهو ما يساعد النادي على الاستمرار في المنافسة".