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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد المنعم أساسيًا.. تشكيل نيس لمواجهة ليل في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
عمرو مصطفى

أعلن الإيطالي أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة ضيفه ليل، في السادسة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب «أليانز ريفييرا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

محمد عبد المنعم أساسياً 

 

شهد التشكيل الأساسي لنيس استمرار الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، ضمن حسابات الجهاز الفني، ليشارك أساسيًا للمباراة الرابعة على التوالي منذ انطلاق الموسم.

ويبحث نيس عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليل، في ظل البداية الصعبة للفريق بالدوري، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط جمعهما من 4 مباريات، بينما يدخل ليل اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل نيس لمواجهة ليل كالتالي:

 حراسة المرمى:  ياهفان ديوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، يوسف ندايشيميي، خافيير ماندزا.

خط الوسط: نيلز نكونكو، أكسيل فيتسل، جبريل كوليبالي، جوناثان كلوس.

خط الهجوم: جوتييه هاين، إيلي واهي، محمد عمورة.

محمد عبد المنعم: أشعر باستقرار كبير مع فريق نيس

علق محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس، على مواجهة ستاد بريست، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتابع: “الآن أشعر باستقرار أكبر داخل صفوف الفريق، لدينا العديد من اللاعبين الشباب، لكنني واثق أن الأمور ستتحسن مع الصبر والعمل”.

يذكر أن محمد عبد المنعم عاد من الإصابة بقطع من الرباط الصليبي، مطلع الموسم الجاري.

محمد عبد المنعم نيس نيس الفرنسي ليل الفرنسي الدوري الفرنسي أوليفييه بانتالوني

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