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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية القرآن الكريم للبنات مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. صور

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية القرآن الكريم للبنات مع انطلاق العام الدراسي
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية القرآن الكريم للبنات مع انطلاق العام الدراسي
محمد شحتة

أجرى الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشئون الوافدين، جولة تفقدية في كلية القرآن الكريم للبنات بالقاهرة؛ للاطمئنان على جاهزية واستعداد الكلية لاستقبال الدفعة الأولى (الدفعة الذهبية) بالكلية، حيث كانت في استقباله الدكتورة سوسن الهدهد عميدة الكلية، والدكتورة هالة محمد جليلة الأمين العام المساعد لفرع البنات.

وخلال الجولة، نقل الدكتور مصطفى عبد الغني، تهنئة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، بافتتاح كلية القرآن الكريم وبدء العام الدراسي الجديد.

جاهزية كلية القرآن لاستقبال الطالبات

وخلال الجولة، اطمأن نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين على القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية، وعلى استعداد وجاهزية الكلية لاستقبال الطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، حريصة كل الحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة في جميع كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم، خاصة في كليات القرآن الكريم وعلومه التي تمثل قلب رسالة الأزهر الشريف النابض.

وأشاد بما لمسه من انضباط والتزام داخل الكلية، موجهًا الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم في خدمة كتاب الله وطالبات العلم، متمنيًا لبناته طالبات كلية القرآن الكريم بنات القاهرة عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا بالجد والاجتهاد.

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