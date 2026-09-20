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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفال بداية العام الدراسي الجديد بقطاع كليات الدَّراسة

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفال بداية العام الدراسي
رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفال بداية العام الدراسي
أحمد سعيد

شهد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الأحد، الاحتفالية التي أقامتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالقاهرة برئاسة الدكتور أحمد كشك؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بقطاع كليات الجامعة بالدَّراسة بحضور عمداء الكليات ووكلائها ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جامعة الأزهر تقيم احتفال بداية العام الدراسي الجديد بقطاع كليات الدراسة

بدأ الحفل بمراسم استقبال لفضيلة رئيس الجامعة ورفع العلم المصري وعزف السلام الجمهوري، ثم كلمة للدكتور أحمد كشك، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مرحبًا فيها بفضيلة رئيس الجامعة وقياداتها وعمداء الكليات والطلاب، معلنًا دعم رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وزيادة ميزانيتها هذا العام.

وأجرى رئيس الجامعة جولة ميدانية داخل الحرم الجامعي لكليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون؛ حيث كان في استقبال فضيلته عمداء الكليات الثلاث: الدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين.

وألقى فضيلة رئيس الجامعة كلمة ترحيبية بالطلاب هنأهم خلالها ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا مكانة ورفعة طالب العلم، موضحًا قيمة طلب العلم وفرضيته على كل مسلم، باعتباره وسيلة لاستكشاف هذا الكون وأسراره الدالة على قدرة الخالق وعظمته، موجهًا النصح للطلاب بالجد والاجتهاد وطَرق أبواب العلم في كل مكان، داعيًا الله- تعالى- لهم بالتوفيق والسداد.

ووجه "صديق" رسالة إلى الطلاب والطالبات دعاهم فيها إلى الانتظام في حضور المحاضرات، والإفادة المثلى من المقررات الدراسية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية هي أساس بناء مستقبلهم العلمي والمهني، وعليهم أن يستثمروها جيدًا في بناء شخصيتهم وصقلها بالخبرات، بما يواكب متطلبات سوق العمل، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم جميع أوجه الدعم التي تمكنهم من الإبداع والتميز.

ودعا رئيس الجامعة عمداء الكليات ووكلاءها وأعضاء هيئة التدريس إلى مواصلة المتابعة المستمرة للعملية التعليمة، وتذليل أي معوقات قد تواجهها، والعمل بروح الفريق؛ لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بمكانة جامعة الأزهر، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية؛ لتحقيق الانضباط الكامل، والحفاظ على جودة العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة.

كما شدد فضيلته على أهمية انتظام الدراسة بمختلف الكليات، والتأكد من الالتزام بالجداول الدراسية المعتمدة، مشيرًا إلى أهمية تهيئة بيئة تعليمية منضبطة تدعم التحصيل العلمي، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الدراسية، وتكامل الجهود بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات، ويرتقي بمستوى الأداء التعليمي داخل الجامعة.

وفي لفتة تقديرية لإدخال السرور في قلوب الطلاب؛ قام فضيلة رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا على الطلاب، مستمعًا إلى أحاديثهم، موجهًا بحل أي عقبات تواجههم أثناء الدراسة، بما يسهم في دعم مسيرتهم العلمية.

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفال بداية العام الدراسي رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الأزهر تقيم احتفال بداية العام الدراسي الجديد بقطاع كليات الدراسة احتفال بداية العام الدراسي الجديد

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