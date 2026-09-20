معندهاش رحمة.. القبض على أخصائية تخاطب تعدت على طفل من ذوى الهمم بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على طفل "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالضرب بالقليوبية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29/يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة أول العبور من (مدير إحدى الشركات "والد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو"- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (أخصائية تخاطب – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) لقيامها بالتعدى على نجله "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالضرب دون حدوث إصابته حال إعطائه جلسة تخاطب بمسكنه بتاريخ 28 / يوليو الماضى وعلمه بالواقعة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة فى غرفته.

وأمكن ضبط المشكو فى حقها فى حينه ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد توعيته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





