بسبب خطبة فتاة.. القبض على طرفي مشاجرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر قيام عدد من الأشخاص بتكرار التعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته وسرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول وتهديده بالقتل ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير عدم التشهير به ونشر صور خاصة به عبر مواقع التواصل الإجتماعى بالإسكندرية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/ أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر "مصاب بجروح وكدمات متفرقة")، وطرف ثان (عامل "مصاب بكدمات متفرقة" ، وشقيقه ونجل شقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لرغبة الطرف الأول فى خطبة نجلة أحد أفراد الطرف الثانى ورفض الأخير ذلك، قامو على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (العصى الخشبية "المستخدمة فى التعدى") وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبين عدم صحة سرقة الدراجة النارية الخاصة بالقائم على النشر أو هاتفه المحمول أو تهديده بالقتل ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير عدم التشهير به ونشر صور خاصة به عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب للنيل من الطرف الثانى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









