القبض على عاطل سرق أموالاً من داخل محل بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك المحل المشار إليه – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من المحل المملوك له الكائن بدائرة القسم.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل – مقيم بذات الدائرة) ، وضُبط بحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 11 / الجارى على النحو المشار إليه "بإسلوب المغافلة".





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









