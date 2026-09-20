اليوم.. منتخب رجال الطائرة يواجه أفريقيا الوسطى في دور الـ16 من بطولة الأمم بتونس

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد أمام منتخب أفريقيا الوسطى، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في تونس، في واحدة من أهم محطات الفراعنة نحو المنافسة على اللقب القاري.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 3-1، وفي المواجهة الثانية له بالمجموعة حقق انتصارًا قويًا على المنتخب المغربي بنتيجة 3-0، ليتصدر الفراعنة المجموعة الثانية ويحجزوا بطاقة التأهل إلى دور الـ16، لمواجهة منتخب أفريقيا الوسطى.

وأنهى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أحمد سمير استعداداته للمواجهة المرتقبة، وسط حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين، بعدما نجح الجهاز الفني في الوصول بالعناصر الدولية إلى أفضل حالة فنية وبدنية، استعدادًا للمنافسات المقبلة في البطولة.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، على توفير معسكر إعداد قوي للمنتخب قبل السفر إلى تونس، بما يضمن أفضل جاهزية فنية وبدنية للفراعنة قبل خوض منافسات البطولة، مع استمرار توفير كل سبل الدعم والمساندة للمنتخب خلال مشواره القاري.

ولعب منتخب مصر في المجموعة الثانية التى تضم بجانبه كلا من المغرب وجامبيا، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات تونس وغانا وكينيا، وضمت المجموعة الثالثة الجزائر وتشاد ونيجيريا، فيما ضمت المجموعة الرابعة الكاميرون ورواندا وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بأهمية كبيرة للكرة الطائرة المصرية، باعتبارها إحدى المحطات المهمة في مقدمتها بطولة العالم للرجال 2027، ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب في تونس، ويحرص على متابعة الفريق وتوفير كل سبل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين خلال منافسات البطولة.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن أحمد سمير، ويعاونه محمد رفعت مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، بينما يضم الجهاز الطبي والتأهيلي الدكتور سامح ظلام أخصائي التأهيل والإصابات، والدكتور بلال مرسي مخططًا للأحمال، ويتولى عمر خليفة مهمة إداري المنتخب، فيما يرافق البعثة الحكم وليد الخشن.

وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبًا: رضا هيكل قائدًا للفراعنة، أحمد عزب، ياسين محمد، مصطفى جابر، أحمد سعيد، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، شهاب الدين نبيل، أحمد يوسف، محمد رضا، وحازم كمال.

ويسعى الفراعنة إلى مواصلة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على أفريقيا الوسطى، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، في ظل حالة التركيز التي تسيطر على جميع أفراد البعثة وطموحات المنتخب في المنافسة بقوة على اللقب الأفريقي.