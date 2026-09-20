بعد سن المعاش.. متى يجوز للطبيب الاستمرار في العمل حتى 65 عامًا؟

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020 ضوابط الاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش، بما يسمح بالتعاقد معهم حتى سن 65 عامًا في حالات الضرورة، وفق شروط وإجراءات تستهدف الاستفادة من الخبرات الطبية مع الالتزام بالقواعد المالية والإدارية.

التعاقد بعد المعاش حتى سن 65

وأجاز القانون لوزير الصحة والسكان أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمتهم وحتى بلوغ سن 65 عامًا، متى اقتضت الضرورة ذلك.

ويشترط للتعاقد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والحصول على موافقة وزارة المالية، إلى جانب توافر الاعتمادات المالية اللازمة في موازنة الجهة.

سنة للتعاقد قابلة للتجديد

وحدد القانون مدة التعاقد بسنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة التجديدات 5 سنوات، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر للدخول.

وبالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يشترط الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إتمام التعاقد.

قواعد وإجراءات يحددها الوزير المختص

ونص القانون على إصدار الوزير المختص القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد، بما يحدد آليات الاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم والضوابط الحاكمة لهذه العملية.

مد الخدمة سنتين في حالات الضرورة

كما أجاز القانون، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، مد خدمة بعض أعضاء المهن الطبية لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي.

ويشمل ذلك أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وفقًا للفئات التي حددها القانون.

المعاش مستمر إلى جانب المرتب

وأكد القانون عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع استحقاق من تقرر مد خدمتهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى المرتب المستحق لهم.

كما تتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.