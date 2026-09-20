بعد نشر صدى البلد.. الداخلية تكشف تفاصيل دهس سيدة بالتجمع الأول

كشفت وزارة الداخلية ملابسات حادث دهس سيدة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، والذي سبق أن نشر موقع «صدى البلد» تفاصيله التي تتضمن اصطدام سيارة ملاكي بالسيدة ما أسفر عن وفاتها، وفرار قائد السيارة من مكان الحادث.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم، وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين أنه أثناء عبور إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم الطريق، اصطدمت بها سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة زائدة، ما أسفر عن وفاتها، وتم نقل جثمانها إلى أحد المستشفيات.

وتبين أن قائد السيارة فر من مكان الحادث، تاركًا السيارة التي تم التحفظ عليها، قبل أن يحضر في اليوم ذاته إلى ديوان القسم من تلقاء نفسه، وتبين أنه طالب يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة القسم، ويحمل رخصة قيادة دولية سارية.

وأقر قائد السيارة بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من مكان الحادث خشية تعدي الأهالي عليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.