قوات الاحتلال تقصف ريف القنيطرة بقذائف المدفعية وتفجر مواقع عسكرية بسوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف الأراضي الزراعية جنوبي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.



كما فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية للنظام السابق بالقرب من قلعة جندل في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي.

وفي وقت لاحق ؛ كشفت مواقع عبرية عن تسريبات وسيناريوهات تتعلق بعزم اسرائيل «غزو دمشق»، وهذا ليس إعلاناً رسمياً عن عملية عسكرية مقررة، وفقا لوسائل الإعلام العبرية.



يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية الهادفة إلى منع انفجار مواجهة واسعة بين إسرائيل وسوريا وتركيا، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حاسماً لقدرة الأطراف على احتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب إقليمية أوسع.



وتتزايد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري وتكثيف الضغوط على دمشق، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن طرح سيناريوهات أكثر خطورة تصل إلى بحث إمكانية تنفيذ عملية برية باتجاه العاصمة السورية.



تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحدود السورية الإسرائيلية توتراً متصاعداً، إذ وسّعت إسرائيل خلال الفترة الماضية عمليات التوغل والانتشار العسكري داخل الأراضي السورية، بينما تؤكد تل أبيب أن تحركاتها تستهدف منع ما تعتبره تهديدات أمنية على حدودها.