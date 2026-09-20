نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، والدة الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، الحاجة فتحية عبد المتعال سعفان، التي وافتها المنية.

وزير الأوقاف ينعى والدة وزير القوى العاملة الأسبق

ودعا وزير الأوقاف، الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى السيد الوزير محمد سعفان وأسرة الفقيدة الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان مختتما بقول الله تعالى ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.