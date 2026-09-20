الجيش اليمني يدمر منصات صواريخ ومخازن أسلحة للحوثيين في البيضاء

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية استهدفت عناصر لميليشيا الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء.

وأضاف المتحدث، أن الغارات الجوية دمرت منصات إطلاق صواريخ، ومنظومة اتصالات متطورة، ومخازن أسلحة وعتاد عسكري.

يذكر أن القتال تصاعد منذ يوليو الماضي بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

فيما اندفعت الميليشيات على طول ساحل البحر الأحمر في البلاد قبل أكثر من أسبوع، واستولت على مدينة المخا الساحلية الرئيسية وجزر في مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

فيما أكدت القوات اليمنية أنها ستعيد انتشارها، مشددة على مواصلة الضربات والمواجهات ضد الحوثيين على كافة الجبهات.

كما حذرت الحكومة اليمنية من أن اقتراب الحوثيين من باب المندب يهدد الملاحة الدولية.

في حين أعلن الحوثيون، أمس السبت، مقتل 73 من عناصرهم، بينهم 25 من حملة الرتب العسكرية، في أحدث سلسلة من إعلانات التشييع التي نشرتها وسائل إعلام تابعة للميليشيات، ليرتفع عدد قتلاها الذين أُعلن تشييعهم منذ منتصف يوليو إلى 413.