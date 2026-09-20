رمضان عبد المعز: الوعي والتدبر من أعظم العبادات وفساد ذات البين حالقة تهدم الدين

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الروضة الشريفة بالمسجد النبوي تحمل معاني عظيمة ومواقف تاريخية مهنة، مشيرًا إلى ما يُعرف بـ«أسطوانة الوفود»، وهي العمود الذي كان يجلس عنده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاستقبال وفود القبائل التي كانت تأتي لإعلان إسلامها.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم، أن من بين هذه الوفود وفد قبيلة إياد، حيث دار حوار بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفراد الوفد حول «قس بن ساعدة الإيادي»، أحد حكماء العرب في الجاهلية، والذي اشتهر بخطبه في سوق عكاظ، وكان يدعو الناس إلى التأمل والتفكر في الكون والحياة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه رآه يخطب في الناس، داعيًا إلى الوعي والفهم، بقوله: «اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا»، مؤكدًا أن هذه الكلمات تلخص جوهر الرسالة، وهي تحويل العلم إلى عمل وتطبيق.

وأشار إلى أن خطب قس بن ساعدة تضمنت معاني عميقة حول حقيقة الحياة والموت، منها قوله: «من عاش مات ومن مات فات»، موضحًا أن هذه المعاني تدعو الإنسان إلى التسليم بقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض على حكمه، لأن ذلك لا يغير من الواقع شيئًا.

وتابع أن التأمل في مصير الأمم السابقة، كعاد وثمود وفرعون، يكشف أن القوة والملك لا يدومان، مستشهدًا بما ورد في القرآن الكريم عن تلك الأقوام، مؤكدًا أن آثارهم الباقية تدل على زوالهم، وأن في ذلك عبرة لمن يتفكر.

وشدد على أن الوعي والتدبر من أعظم العبادات التي دعا إليها الإسلام، لما لها من دور في إصلاح السلوك، والابتعاد عن الغيبة والنميمة والشائعات، لافتًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن «الحالقة» التي لا تحلق الشعر بل تحلق الدين، وهي فساد ذات البين، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة مسئولية، وأن الإنسان محاسب على ما يقول.